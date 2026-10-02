CIK će po prvi put imati rezultate izbora prije stranaka

“Prvi put ćemo imati da CIK kao državni organ za provođenje izbora prvi ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u BiH”.



Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planira da prve preliminarne rezultate Općih izbora, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra, objavi već u 20 sati, izjavio je član CIK-a BiH Suad Arnautović.

Prema njegovim riječima, planirano je da se rezultati sa biračkih mjesta od 19:15 do 20 sati prenesu Centralnoj izbornoj komisiji, nakon čega bi javnosti mogli biti predstavljeni prvi preliminarni rezultati po svim nivoima vlasti.

“Prvi put bismo mogli imati najbrže preliminarne rezultate”

“Naša je procjena i tako smo propisali našim rasporedom rada općinskih izbornih komisija, da nakon zatvaranja biračkih mjesta, od 19.15 do 20 sati bude transmisija rezultata sa biračkih mjesta do Centralne izborne komisije. Po tom planu rada Centralna izborna komisija je planirala da u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta po nivoima u BiH”, rekao je Arnautović za Fenu.

Dodao je da bi, ako sve bude teklo prema planu, ovo mogli biti najbrže prezentirani preliminarni rezultati izbora do sada.

“Ovom najvećom reformom, u tehničkom smislu, izbornog procesa od Dejtona do danas, prvi put ćemo imati da Centralna izborna komisija kao državni organ za provođenje izbora prva ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u BiH. Dakle, i prije političkih stranaka i prije gradskih i općinskih izbornih komisija”, kazao je.

IZVOR:FOKUS.BA