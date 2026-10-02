Detaljna vremenska prognoza za BiH do sredine oktobra: Stižu naoblačenje i kiša

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 15. oktobra 2026.

U prvim danima mjeseca oktobra bez većih promjena u odnosu na kraj septembra. Dani će počinati sa svježim jutrima, ponegdje sa slabom maglom. Sredinom dana porast temperature zraka preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Više oblaka izgledno je početkom naredne sedmice.

Minimalne temperature zraka varirat će između 5°C i 11°C u Bosni, na jugu Hercegovine od 12°C do 15°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 18°C i 24°C, na jugu zemlje od 24°C do 28°C.

“Od 8. oktobra prema trenutnim sinoptičkim modelima, prognozira se naoblačenje koje će usloviti kišu i povremene pljuskove. Veće količine padavina prognoziraju se u centralnim i južnim područjima Bosne i Hercegovine. Temperature zraka biće nešto niže u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 8°C i 12°C, u Hercegovini do 15°C. Najviša dnevna temperatura od 12°C do 17°C, jugu zemlje do 21°C”, dodali su iz FHMZ-a.