UŽ “Sebrenke”: Potpisan sporazum o saradnji s obrtničkom komorom TK

Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Udruženje žena „Srebrenke“ potpisali su Sporazum o saradnji, kao korak ka zajedničkim aktivnostima, podršci i povezivanju žena poduzetnica.

Cilj je jačanje žena uloge žena u društvu, podrška ženskom poduzetništvu i zajedničko djelovanje na projektima koji doprinose ekonomskom osnaživanju žena i razvoja lokalne zajednice.

“Vjerujemo da svaka žena, bez obzira na izazove s kojima se suočava, zaslužuje podršku, razumijevanje i nove prilike”, poručeno je ovom prilikom.

Obrtnička komora TK je samostalna i nevladina asocijacija koja okuplja obrtnike i srodne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.