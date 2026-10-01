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UŽ “Sebrenke”: Potpisan sporazum o saradnji s obrtničkom komorom TK

By admin
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Obrtnička komora Tuzlanskog kantona i Udruženje žena „Srebrenke“ potpisali su Sporazum o saradnji, kao korak ka zajedničkim aktivnostima, podršci i povezivanju žena poduzetnica.
Cilj je jačanje žena uloge žena u društvu, podrška ženskom poduzetništvu i zajedničko djelovanje na projektima koji doprinose ekonomskom osnaživanju žena i razvoja lokalne zajednice.
“Vjerujemo da svaka žena, bez obzira na izazove s kojima se suočava, zaslužuje podršku, razumijevanje i nove prilike”, poručeno je ovom prilikom.
Obrtnička komora TK je samostalna i nevladina asocijacija koja okuplja obrtnike i srodne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.

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