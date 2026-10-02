Tužilaštvu TK u 2025. podnesena 322 izvještaja o nasilju u porodici, 32% više nego godinu ranije

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026–2027. godina. Program obuhvata rano prepoznavanje nasilja, unapređenje zaštite i podrške žrtvama te efikasnije postupanje nadležnih institucija, uz utvrđene nosioce aktivnosti i pokazatelje njihovog provođenja.

Među predviđenim aktivnostima su osiguravanje sredstava za smještaj i podršku žrtvama, programi njihovog zapošljavanja te jačanje stručnih i kadrovskih kapaciteta ustanova koje pružaju zaštitu. Posebna pažnja posvećena je preventivnom radu s djecom i roditeljima, obukama stručnjaka i uspostavljanju prostorija prilagođenih saslušanju djece i posebno ranjivih svjedoka. Program predviđa i jačanje centara za mentalno zdravlje za provođenje obaveznog psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja, kao i pokretanje aktivnosti na uspostavljanju zavoda ili specijalizovanih kapaciteta za liječenje bolesti ovisnosti, radi provođenja odgovarajućih zaštitnih mjera.

Za praćenje realizacije imenovano je Koordinacijsko tijelo koje okuplja predstavnike nadležnih institucija i Udruženja „Vive Žene“. Nadležne institucije trebaju programske aktivnosti uključiti u svoje godišnje i trogodišnje planove rada, a o realizaciji će se izvještavati godišnje.

Također, Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu za 2025. godinu. Prema izvještaju, tužilaštvu su podnesena 322 izvještaja o krivičnom djelu nasilja u porodici, 32% više nego godinu ranije, dok su sudovi izrekli 1.221 zaštitnu mjeru, što je duplo više nego u istom periodu 2024. godine. Ukazano je na potrebu daljeg jačanja zaštite žrtava, stručnih kapaciteta nadležnih ustanova i saradnje institucija.