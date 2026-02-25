Pretežno vedar dan pred nama, maksimalno do 16 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutaranja temperatura oko 1, a dnevna oko 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.