Srijeda, 25 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Pretežno vedar dan pred nama, maksimalno do 16 stepeni

By admin
0
19

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutaranja temperatura oko 1, a dnevna oko 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prethodni članak
Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik: Odlukom o komunalnim taksama između ostalih oprezovane kladionice i priređivači igara na sreću
Naredni članak
Danas na rasporedu tri utakmice četvrtfinala Kupa BiH:Derbi igraju Sarajevo i Velež, Željo dočekuje Slogu
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a