Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Srebrenik: Odlukom o komunalnim taksama između ostalih oprezovane kladionice i priređivači igara na sreću

U Srebreniku je održana 13. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je usvojena odluka o komunalnim taksama, a na osnovu koje će, između ostalih, biti oporezovane kladionice i drugi priređivači igara na sreću.

Prema novoj odluci, taksa za poslovni prostor za priređivanje igara na sreću i kladionice u Nultoj zoni iznosi 20.000 KM godišnje, dok se po jednom slot aparatu plaća do 5.000 KM godišnje.

Na ovaj način uspostavljen je princip prema kojem oni koji ostvaruju najveće profite daju i najveći doprinos lokalnoj zajednici.

Također, usvojena je informacija o eksploataciji šuma na ovom području, uz niz zaključaka kojima se nastoji prije svega zaustaviti uništavanje lokalne putne infrastrukture od strane vozila JP Šume TK.

Kao i na prošloj sjednici Gradskog vijeća, i na ovom zasijedanju potrebnu podršku nije dobio prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Srebrenika kod Svjetske banke u iznosu od oko 1 milion KM, za sredstva bi se iskoristila za izgradnju druge komore u glavnom vodovodnom rezervoaru “Otava”.