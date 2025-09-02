Prevoznici BiH nastavljaju sa blokadama

Okupljeni prevoznici i danas nastavljaju blokadu teretnog prometa na svim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini te na carinskim terminalima. Blokadom su zahvaćeni lanci opskrbe, od lokalnih zajednica do međunarodnih prijelaza.

Prosvjedi prevoznika u Mostaru započeli su jučer rano ujutro na Bišću polju, a okupio se velik broj sudionika. Prema informacijama s terena, policija je bila na terenu i regulirala promet u oba smjera.

Iako promet nije obustavljen, vozači moraju biti spremni na duža čekanja i usporeno prometovanje.

Putnički promet na granicama odvija se nesmetano, no na glavnim cestovnim pravcima i u većini gradova promet je otežan. Očekuje se da će tijekom dana doći do prometnog kolapsa na magistralnim cestama, gradskim ulicama te prilazima graničnim prijelazima i carinskim terminalima.

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je jučer u poslijepodnevnim satima sastanak s predstavnicima Konzorcija, na kojem su sažete aktivnosti na realizaciji ukupno 17 zahtjeva.

Ministar Forto je ponovio da pitanje primjene šengenskih propisa, posebno ograničenog boravka vozača u EU, zahtijeva multisektorski i regionalni pristup.

“Iz ostatka agende, Ministarstvo je do danas realiziralo 11 zahtjeva, dok je pet u fazi realizacije. Zahtjevi koji se odnose na trošarine, carinske režime i entitetske cestarine nisu u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa”, saopstenoje iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.