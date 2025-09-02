Zaustavljeni kamioni širom zemlje: Lista gradova i graničnih prelaza

Prevoznici su i danas 2. septembra na ulicama kako bi kroz protest izrazili svoje nezadovoljstvo, te tako primorali institucije da rješavaju pitanja važna za vozače. Auto-moto savez donosi listu u kojim gradovima i na kojim graničnim prelazima su parkirani kamioni.

Tuzla: Šićki Brod, kod tunela Čaklovići-Simin Han,

Živinice: raskrsnice Križaljka i Kulići,

Gračanica: semafori,

Gradačac: Ormanica,

Tešanj: Karuše,

Mostar: Ortiješ,

Travnik: Dolac na Lašvi,

Vitez: kod Impregnacije, semafori,

Bugojno: Podgaj, prema Donjem Vakufu,

Kaonik: raskrsnica za Busovaču,

Sarajevo: Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, carinski terminal Rajlovac,

Banjaluka: od Prijedorske petlje do Centruma, desna saobraćajna traka,

Mrkonjić Grad: na magistralnim putevima u mjestima Dabrac, Čađavica i Jezero,

Prnjavor: na ulazu u Prnjavor iz pravca Dervente i Stanara prema kružnom toku Lužani i izlaz sa auto-puta “9.januar”,

Doboj: Poljice (Doboj-Gračanica), Karuše (Doboj-Matuzići) i od Doboja prema auto-putu 9”. januar”,

Modriča: na ulazu u Modriču iz pravca Doboja u mjestu Jakešnica,

Prijedor: ulaz u Prijedor iz pravca Banjaluke (Orlovci), carinski terminal Brezičani (Prijedor-Novi Grad),

Novi Grad: na ulazu u Novi Grad iz pravca Prijedora, Kostajnice i Bosanske Krupe,

Bijeljina: raskrsnica u Lončarima,

Trebinje: ulaz u Trebinje iz pravca Ljubinja, te lokalitet Branjevci (magistralni put Trebinje-Nikšić).

Prevoznici protestuju i na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal.