Utorak, 27 Januara, 2026
Voda s pojedinih lokalnih vodovoda nije za piće

Obavještavaju se korisnici vode u naseljima :
Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.

