Prevoznici najavljuju nove proteste: Sve bliži blokadi granica

Profesionalni vozači u Bosni i Hercegovini ponovo su bez konkretnih rješenja nakon sastanka ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte sa 17 ambasadora zemalja Evropske unije.

Kako navode predstavnici prevoznika, sve su bliže nove blokade graničnih prelaza, a moguće su i blokade institucija.

Pravilo 90/180 ostaje na snazi

Države Evropske unije nisu spremne mijenjati pravilo prema kojem građani zemalja Zapadnog Balkana mogu boraviti u šengenskom prostoru najviše 90 dana u periodu od 180 dana. To pravilo posebno pogađa profesionalne vozače koji zbog prirode posla često borave na teritoriji EU.

Prema informacijama sa sastanka, ambasadori su izrazili i zabrinutost da bi eventualno ublažavanje pravila moglo biti zloupotrijebljeno za ilegalne migracije.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da brza rješenja ne postoje.

“Bolje je čuti istinu nego obećanja o brzom rješenju koja nikada nisu ispunjena. Brza rješenja ne postoje”, kazao je Forto.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak naglasio je da sa sigurnosnog aspekta nema prepreka za izmjene pravila za profesionalne vozače.

“Uvjeravamo ih da nema sigurnosnog rizika niti narušavanja situacije s migrantskom krizom”, rekao je Bošnjak.

Prevoznici ogorčeni

Predstavnici transportnog sektora tvrde da su na problem upozoravali godinama te da su domaće institucije reagovale prekasno.

“Nije bilo sluha da se shvati ozbiljnost situacije. Sada je 12:05, a ne pet do 12”, poručio je Amir Hadžidedić iz Konzorcija Logistika BiH.

Iz Evropske unije i dalje poručuju da se pitanje može rješavati bilateralnim dogovorima, prvenstveno sa Hrvatskom. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH prije mjesec dana poslalo je prijedlog pilot-rješenja, ali za sada nema pozitivnog odgovora.

Moguće blokade već naredne sedmice

Prevoznici će sačekati sastanak Radne grupe i potom održati sjednicu plenuma Konzorcija Logistika BiH. Ukoliko ne bude pomaka, moguće su blokade granica već krajem naredne sedmice.

“Ljudi su ogorčeni i razočarani. Razmišlja se o blokadama granica, gradova i institucija, pa čak i o zahtjevima za smjene nadležnih”, naveo je Hadžidedić.

Prevoznici upozoravaju da bi nastavak sadašnje situacije mogao dovesti do ozbiljnog udara na transportni sektor i velikih finansijskih gubitaka, te da će, ukoliko dođe do protesta, kamioni ponovo biti zaustavljeni uprkos ekonomskim posljedicama.

