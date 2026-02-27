Objavljeni novi javni pozivi Fonda: 16,7 miliona KM za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH danas je objavio dva javna poziva ukupne vrijednosti 16,7 miliona KM, s ciljem unapređenja zapošljavanja, očuvanja postojećih radnih mjesta i jačanja profesionalnih kapaciteta osoba s invaliditetom širom Federacije BiH.

Prvi javni poziv, za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, raspisan je u iznosu od 8 miliona KM. Poslodavci koji zaposle osobe s invaliditetom mogu ostvariti podršku u rasponu od 15.000 do 32.400 KM po zaposlenoj osobi, u zavisnosti od stepena invaliditeta, uslova zapošljavanja i trajanja radnog odnosa. Sredstva su namijenjena prilagodbi radnih mjesta, nabavci opreme i repromaterijala, finansiranju plata i doprinosa, kao i angažovanju asistenta u radu, čime se stvara stabilno i održivo radno okruženje. Podrška je dostupna i osobama s invaliditetom koje pokreću samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje. Javni poziv ostaje otvoren 45 dana, zaključno sa 13. aprilom 2026. godine.

Drugi javni poziv, vrijedan 8,7 miliona KM, odnosi se na finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije. Sredstva su raspoređena kroz pet programskih oblasti (LOT-ova) koje obuhvataju očuvanje postojećeg nivoa zaposlenosti (2,4 miliona KM), razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica (3,6 miliona KM), programe profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom samostalno apliciraju (120.000 KM), podršku osobama s invaliditetom koje obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost (2,4 miliona KM), te programe održivosti zaposlenosti u organizacijama osoba s invaliditetom (180.000 KM). Poziv ostaje otvoren 30 dana, zaključno sa 29. martom 2026. godine.

Objavom ovih javnih poziva Fond nastavlja kontinuirano ulaganje u inkluzivno tržište rada, pružajući podršku poslodavcima, organizacijama i samim osobama s invaliditetom u stvaranju održivih radnih prilika i unapređenju profesionalnih potencijala.

Tekstovi javnih poziva, aplikacioni obrasci i detaljne upute za prijavu dostupni su na zvaničnoj internet stranici https://fond.ba/, kao i u prostorijama Fonda na adresi Marka Marulića 2, Sarajevo.

https://fond.ba/wp-content/uploads/2026/02/Tekst-JP-novcani-stimulans-02-2026.pdf