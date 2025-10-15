Prezentiran digitalni sistem prijave turista

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma danas je prezentiran sistem prijave turista „prijava.ba“ kao primjer uspješne digitalne transformacije u sektoru turizma. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder ovom prilikom je istakla da digitalizacija predstavlja ključni korak u modernizaciji i unapređenju turističkog sektora Federacije BiH. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici kantonalnih ministarstava i turističkih zajednica, uz podršku partnera iz GIZ-a.

– Digitalni sistemi poput „prijava.ba“ omogućavaju efikasnije upravljanje turističkim informacijama i značajno olakšavaju prijavu gostiju. Time se ne samo pojednostavljuju administrativni procesi, nego i osigurava dostupnost pouzdanih podataka svim relevantnim institucijama, što je preduslov za planiranje i razvoj održivog turizma – naglasila je ministrica Pozder.

Sistem „prijava.ba“ već funkcioniše u šest kantona Federacije BiH, a danas je prezentiran predstavnicima ostalih kantona koji su u fazi uvođenja ovog rješenja. Dopredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Zapadnohercegovačkog kantona Zvonimir Širić, koji je prisustvovao sastanku, izrazio je podršku sistemu, istakavši da su benefiti očiti.

– Ovakav sistem olakšava rad svim učesnicima u turističkom sektoru, od pružatelja usluga do institucija koje prate i planiraju razvoj turizma – kazao je ministar Širić.

Prezentaciju su održali odabrani konsultanti koji su predstavili iskustva iz prakse i prednosti koje su kantoni ostvarili implementacijom ovog digitalnog sistema. Sastanku su, pored ministrice Pozder i njenih saradnika, te ministra Širića, prisustvovali i predstavnici kantonalnih ministarstava i turističkih zajednica iz Posavskog i Bosansko-podrinjskog i Zapadnohercegovačkog kantona, kao i predstavnica partnera, njemačkog GIZ-a.

Uvođenje svih kantona Federacije BiH u jedinstveni sistem prijave turista predstavlja važan korak ka stvaranju centralizovanog, održivog i transparentnog turističkog okvira. Ovaj proces podržan je kroz saradnju Federalnog ministarstva okoliša i turizma i GIZ-a, u okviru projekta EU za razvoj privatnog sektora u BiH (EU4PSD), kojeg sufinansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekt je dio šireg programa Vlade Njemačke za podršku održivom ekonomskom razvoju i promociji zapošljavanja u BiH (SEDEP), saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.