Konkurencijsko vijeće dalo uslovnu saglasnost BH Telecomu za kupovinu Telemacha

Konkurencijsko vijeće BiH dalo je uslovnu saglasnost BH Telecomu za kupovinu Telemacha, potvrđeno je Raportu.

Saglasnost ima šest mjera, a nakon potpisivanja ugovora, BH Telecom ga je dužan dostaviti konkurencijskom vijeću i tada će biti poznata i cijena ove velike akvizicije.

Ovim potezom BH Telecom će učvrstiti svoju poziciji na polju telekomunikacija.

U ranijim objavama, BH Telecom je obećao transformaciju telekomunikacijskog okruženja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Zajedno, kompanijama je cilj kontinuirano podsticati inovacije i pružati unapređene usluge korisnicima, uz osiguranje neometane tranzicije.

