Udruženje psihijatara TK oštro reagovalo na ponašanje kolege koji je vrijeđao Sarajku u Makarskoj na nacionalnoj osnovi

Nakon što je u javnosti objavljen snimak incidenta u Makarskoj, u kojem je psihijatar iz Mostara Dragan Babić vrijeđao Sarajku na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, oglasilo se Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona.

U svom saopćenju Udruženje izražava “duboko ogorčenje i najoštrije osuđuje” njegovo ponašanje, navodeći da je ono, prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Republici Hrvatskoj, okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

Posebno ističu da je riječ o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije, od kojeg se, kako navode, očekuje da štiti ljudsko dostojanstvo, razumije patnju i suprotstavlja se svakoj vrsti stigmatizacije i diskriminacije.

Udruženje je poručilo da se nedvosmisleno ograđuje od svakog oblika govora i ponašanja koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo, podstiče mržnju ili diskriminaciju te najavilo da će insistirati da Udruženje psihijatara u BiH preduzme najenergičnije mjere i sankcioniše ponašanje svog člana.

– Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona izražava duboko ogorčenje i najoštrije osuđuje ponašanje prof. dr. Dragana Babića, psihijatra iz Mostara, koje je, prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Republici Hrvatskoj, okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na

nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Riječ je o ponašanju koje predstavlja grubo kršenje osnovnih civilizacijskih normi, univerzalnih ljudskih prava i temeljnih principa medicinske etike.

Posebno zabrinjava činjenica da se radi o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije, čija je profesionalna obaveza zaštita ljudskog dostojanstva, razumijevanje patnje i suprotstavljanje svakoj stigmatizaciji i diskriminaciji. U ovom slučaju, takvi standardi su ozbiljno dovedeni u pitanje. Prema javno dostupnim video zapisima, sporni postupci bili su javni i dokumentovani, što ukazuje na njihovu svjesnu i javnu prirodu, a ne na izolovan ili pogrešno interpretiran incident, navedeno je u reakciji Udruženja psihijatara TK.

Istaknuto je da smatraju da ovakvi postupci nanose štetu ne samo direktno pogođenim osobama, već i ugledu medicinske i akademske zajednice u cjelini, te posebno profesiji psihijatrije, koja mora ostati prostor nulte tolerancije na diskriminaciju i govor mržnje.

– Nacionalna i vjerska netrpeljivost, kao i javno ponižavanje ljudi na toj osnovi, ne mogu se opravdavati niti predstavljati kao lični stav. Riječ je o ponašanjima koja imaju jasne etičke, profesionalne i pravne posljedice. U društvu Bosne i Hercegovine, koje je i dalje duboko obilježeno posljedicama ratnih trauma i etničkih podjela, odgovornost zdravstvenih radnika i akademskog osoblja je dodatno povećana. Od nas se očekuje da budemo nosioci povjerenja, etike i društvene kohezije, a ne izvori podjela.

Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona se stoga nedvosmisleno ograđuje od svakog oblika govora i ponašanja koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo, podstiče mržnju ili diskriminaciju, bez obzira na to ko ga čini. Stručni autoritet, akademska titula, “citiranost”, ili profesionalni status ne umanjuju etičku odgovornost – naprotiv, čine je većom i javno vidljivijom.

Psihijatrija mora ostati prostor u kojem nema prostora za mržnju. U svome daljem postupanju Udruženje psihijatara TK će insistirati da Udruženje psihijatara u BiH preduzme najenergičnije mjere i sankcioniše sramotno ponašanje svog člana, naglašeno je u saopćenju.