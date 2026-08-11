Vlada TK: 400.000 KM za podršku prevencije socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga

Danas je Vlada dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za podršku prevencije socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za 2026. godinu. Za ovu namjenu planirano je 400.000 KM. Navedena sredstva će biti raspoređena po 80.000 KM organizacijama i udruženjima za podršku realizacije projekata prevencije siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, podrške djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz osiguravanje dostupnosti habilitacijskih i rehabilitacijskih programa, usluga boravka, ranog rasta i razvoja, te drugih vaninstitucionalnih usluga podrške usmjerenih na unapređenje njihovog razvoja, funkcionalnih sposobnosti, kvaliteta života i uključivanje u zajednicu, osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz podršku u usvajanju znanja, vještina i kompetencija za unapređenje samostanosti u svakodnevnom funkcionisanju, povećanje uključenosti u zajednicu i razvoj oblika podrške usmjerenih na prevenciju institucionalnog smještaja osoba sa invaliditetom, podrške pojedincima i porodicama, koji zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja, hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice, te poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške.

Također, saglasnost je data i na Program raspodjele sredstava za prevenciju maloljetničkog prestupništva i ovisnosti za 2026. godinu. Za ovu namjenu je osigurano 20.000 KM, a sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji maloljetničkog prestupništva i ovisnosti.