Želite postati vojnik u OS BiH? Ovo su uslovi koje morate ispuniti

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je 10. augusta 2026. godine Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Kandidati koji ispunjavaju propisane uslove mogu se prijaviti na javni oglas, a rok za dostavljanje prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom je 21 dan od dana objavljivanja oglasa na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

Opći uslovi

Kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati propisane opće uslove.

Prije svega, kandidat mora biti državljanin Bosne i Hercegovine, punoljetan i ne smije biti stariji od 27 godina na dan podnošenja prijave.

Također, kandidat mora imati završenu srednju školu, odnosno trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, u zavisnosti od zahtjeva konkretnog radnog mjesta.

Jedan od osnovnih uslova jeste i da kandidat nije osuđivan za krivična djela, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Kandidati moraju biti zdravstveno sposobni za vojnu službu, što se utvrđuje kroz propisane zdravstvene preglede i medicinske kriterije Oružanih snaga BiH.

Postupak prijema uključuje i psihološku procjenu te provjeru fizičke sposobnosti. Fizička provjera može obuhvatati testove poput „beep“ testa, sklekova, trbušnjaka i trčanja, u skladu s propisanim standardima.

Kandidat također ne smije biti član političke stranke niti obavljati političke aktivnosti koje su nespojive s vojnom službom.

Faza prijema kandidata

1. Podnošenje prijave

Kandidat podnosi prijavu na javni oglas i dostavlja traženu dokumentaciju, koja može uključivati ličnu kartu, diplomu o završenom obrazovanju, različita uvjerenja i ljekarsku dokumentaciju, u skladu sa zahtjevima oglasa.

2. Testiranje

Nakon prijave slijedi proces provjere kandidata, koji obuhvata zdravstvene, psihološke i fizičke provjere.

3. Ocjenjivanje kandidata

Rezultate testiranja razmatra i ocjenjuje nadležna komisija Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, u skladu s utvrđenim kriterijima.

4. Upućivanje na osnovnu vojnu obuku

Kandidati koji ispune propisane uslove i budu izabrani upućuju se na osnovnu vojnu obuku, tokom koje stiču osnovna vojna znanja i vještine.

5. Zaključenje ugovora

Nakon uspješno završene obuke i ispunjavanja svih propisanih uslova, s izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o profesionalnoj vojnoj službi.

Prijem kandidata provodi se na osnovu javnog oglasa i propisane konkursne procedure. Radi zaštite identiteta i osiguranja objektivnosti tokom testiranja, kandidatima se dodjeljuje kandidatska šifra, koja se koristi umjesto imena u pojedinim fazama postupka.

Za provođenje postupka i ocjenjivanje kandidata zadužena je komisija za izbor kandidata, koju imenuju nadležni organi Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH.

IZVOR:AVAZ