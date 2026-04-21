U akciji MUP-a TK kontrolisano preko 200 lica, oduzeta droga, jedno lice lišeno slobode

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su dana 17.4.2026. godine na području Tuzlanskog kantona, poduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih dijela i prekršaja, kontrolisali i legitimisali ukupno 232 lica, izvršili kontrolu 197 vozila, 10 pretresa lica, 1 pretresanje stambenog objekta, te 2 ograničenja slobode kretanja na određenom području (racije). Takođe, izdato je 28 prekršajnih naloga.

Prilikom pretresa, pronađeno je i privremeno oduzeto 28 (dvadeset osam) pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 14 (četrnaest) pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 4 (četiri) tablete koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu “Ekstazi” i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga a koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Oduzete materije biće predmet vještačenja, a policijski službenici nastavljaju daljnji rad na dokumentovanju predmeta, nakon čega će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni odgovarajući izvještaji. Jednom licu iz Gračanice je oduzeta sloboda i isti je uz Izvještaj predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.