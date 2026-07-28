Kantonalni sud u Tuzli: Univerzitetu Kalos trajno zabranjen rad

Imajući u vidu interes šire javnosti za ishod sudskog postupka u predmetu koji se odnosi na upravni spor pokrenut po tužbi tužitelja Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, protiv akta tuženog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u upravnoj stvari trajne zabrane obavljanja djelatnosti, obavještavamo javnost da je Kantonalni sud u Tuzli, u nejavnom rješavanju upravnog spora, dana 24.07.2026. godine, donio presudu kojom se tužba odbija kao neosnovana.

Protiv ove presude nije dozvoljena žalba.

Pravosnažnu presudu Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 026363 25 od 24.07.2026. godine, možete pogledati na linku u prilogu.

Presuda