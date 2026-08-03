Zvanični podaci IDDEEA-e: Zbog četiri kaznena boda u BiH poništeno više od 5.300 vozačkih dozvola

Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH), do danas je zbog sticanja četiri kaznena boda poništeno ukupno 5.375 vozačkih dozvola.

Podaci pokazuju da se među vozačima kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi 4.793 muškaraca i 582 žene. Muškarci tako čine približno 89% ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%.

Ovi podaci ukazuju na značaj dosljednog poštovanja saobraćajnih propisa i odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Kazneni bodovi predstavljaju jednu od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini.

“IDDEEA BiH kontinuirano unapređuje dostupnost podataka iz evidencija koje vodi, omogućavajući građanima, medijima, istraživačima i drugim zainteresovanim korisnicima jednostavan pristup relevantnim statističkim pokazateljima”, naveli su u saopćenju.

Navedeni podaci, kao i druge dostupne statističke informacije, mogu se provjeriti na Portalu otvorenih podataka IDDEEA-e BiH.

Portal otvorenih podataka predstavlja važan korak ka većoj transparentnosti, dostupnosti informacija i njihovoj ponovnoj upotrebi u informativne, istraživačke i analitičke svrhe.