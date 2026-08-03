Zenica sprema ispraćaj žrtava, kolektivna dženaza za nastradale planinare

Nakon tragedije koju su preživjeli na Elbrusu, Haris Adilović i Kenan Vidimlić doputovali su svojim kućama

Haris Adilović i Kenan Vidimlić, planinari koji su preživjeli tragedije na planini Elbrus u Rusiji, doputovali su u petak uvečer svojim kućama. Nemaju fizičkih povreda, a o traumi koja će ih pratiti rano je još govoriti.

– Bio sam sa njima tu noć kad su se vratili, nemaju povreda, fizički su dobro, potvrdio nam je Munever Aganhodžić iz Gorske službe spašavanja Zenica i pojasnio da je Haris imao promrzline na rukama koje nisu strašne, te da je Kenan prošao bez povreda.

Sjećanja tek nadolaze

Prema riječima Aganhodžića, inače nekadašnjeg policajac, obojica preživjelih su pod traumom i trenutno trebaju odmor i mir uz svoje porodice, a ponuđena im je i stručna psihološka pomoć.

– Vidno su potreseni, kao i svi mi i vjerujem da će im mnogo pomoći razgovor sa psihologom, smatra Aganhodžić, koji iz vlastitog iskustva ističe da će se preživjeli tek kasnije dodatno prisjećati detalja i svega što su preživjeli.

Iz GSS-a Zenica su nam pojasnili da u narednim danima očekuju i transport tijela stradalih planinara sa Elbrusa u Bosnu i Hercegovinu, nakon čega će biti upriličeni komemoracija i kolektivni ukop.

Kolektivna dženaza

– Uglavnom je samo papirologija ostala. Mi se nadamo u toku ove sedmice da će tijela biti prebačena, s obzirom na to da je tu obavezu na sebe preuzela Vlada Federacije, ispričao nam je Aganhodžić iz GSS-a Zenica i precizirao detalje nakon toga: “Biće komemoracija, još ćemo odlučiti koji će to biti datum, a na dan njihove kolektivne dženaze biće proglašen dan žalosti u Zenici”.

Kolektivna dženaza planirana je na Gradskom groblju u Zenici, s tim da će datumi i vrijeme javnosti biti poznati nakon što tijela stradalih stignu u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjećamo, u tragediji na planini Elbrus u Rusiji stradali su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.