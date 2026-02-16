Probudila se pacijentica koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći, započete rane mjere rehabilitacije

Djevojka Ella Jovanović (17) koja je teško povrijeđena u stravičnoj tramvajskoj nesreći koja se desila 12. februara u Sarajevu pod konstantnim je nadzorom ljekarskog tima Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”. Ismet Gavrankapetanović, direktor te zdravstvene ustanove za N1 je iznio najnovije vijesti u vezi s njenim zdravstvenim stanjem.

Anadolija

“Pacijentica je budna, ali je i dalje teškog općeg stanja. Nastavlja se intenzivni reanimacioni tretman na Odjeljenju za anesteziju i reanimaciju uz započete rane mjere rehabilitacije u skladu sa trenutnim stanjem”, kazao je Gavrankapetanović.

Podsjetimo da je Jovanović amputirana noga nakon tramvajske nesreće te je ona bila životno ugrožena i stavljena je u induciranu komu iz koje su je prije dva dana ljekari Opće bolnice postepeno budili.

S obzirom na to da je i dalje teškog općeg stanja, ona je smještena na jedinici intenzivne njege i pod stalnim je monitoringom tima ljekara Opće bolnice.

Važno je istaći i to da povrijeđenoj djevojci svi građani Sarajeva, a pogotovo njeni prijatelji među kojima su školski drugari daju punu podršku koju izražavaju u velikoj mjeri na protestima uz želje za brz oporavak.

Drugog dana protesta u Sarajevu u subotu veća grupa građana je upravo otišla pred Opću bolnicu kako bi Elli pružili podršku i poželjeli brz oporavak i to je bio jedan od najemotivnijih trenutaka na skupu.

U Sarajevu će i danas, četvrti dan zaredom, biti održani protesti, a građani su iznijeli i jasne zahtjeve prema vlasti koje možete pročitati ovdje.

U ovoj teškoj nesreći osim Elle povrijeđena su još tri građanina koja su poslana na kućno liječenje, a nažalost život je izgubio mladić Erdoan Morankić (23) kojem je jučer u rodnom Brčkom klanjana dženaza.

Zbog ove tragedije i pritiska javnosti premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je jučer podnio ostavku, a vozač Adnan Kasapović koji je upravljao “tramvajem smrti” je pušten na slobodu nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu jučer odbacio zahtjev Tužilaštva KS za određivanje jednomjesečnog pritvora.

Prema ocjeni Suda, pravna kvalifikacija Tužilaštva o umišljajnom postupanju vozača, uz tvrdnju da je isključivi uzrok nesreće ljudski faktor, proglašena je pogrešnom i neodrživom.

Zaključeno je da u ovoj, početnoj fazi istrage, nema dovoljno osnova za sumnju da je Kasapović počinio krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, za koje je inače predviđena zatvorska kazna u trajanju od jedne do osam godina.

Tužilaštvo KS nastavlja rad na ovom predmetu.

