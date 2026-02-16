Stiže aplikacija koja građanima donosi pregled cijena proizvoda u trgovinama širom FBiH

Aplikacija „Usporedi cijene“ uskoro bi trebala biti dostupna građanima Federacije BiH kao digitalni alat za pregled i poređenje cijena prehrambenih i higijenskih proizvoda u maloprodajnim objektima. Riječ je o web i mobilnoj aplikaciji za Android i iOS uređaje, čiji je cilj povećanje transparentnosti i konkurentnosti na tržištu.

Projekt razvija Federalno ministarstvo trgovine u saradnji sa IT stručnjacima i predstavnicima trgovinskog sektora, a zamišljen je kao centralna platforma na kojoj će potrošači moći jednostavno provjeriti i uporediti cijene istih proizvoda u različitim prodajnim lancima i objektima.

Sistem „Usporedi cijene“ obuhvata korisnički dio namijenjen građanima, poseban modul za trgovce, te administrativni panel za upravljanje i kontrolu podataka. Planirano je da obaveze trgovaca o dostavi i redovnom ažuriranju cijena budu precizno definisane pravilnikom, uključujući tehničke i administrativne detalje.

Iz Ministarstva navode da aplikacija treba omogućiti svima jednake i tačne informacije, kako bi kupci mogli donositi informisane odluke, a tržište funkcionisalo po pravilima fer konkurencije. U narednom periodu očekuje se pokretanje pilot faze i testiranje modela dostave i ažuriranja podataka o cijenama.

