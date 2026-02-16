Danas novi protesti u Sarajevu, traže ostavke

Nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio student Erdoan Morankić, a teško povrijeđena Ella Jovanović, građani Sarajeva u ponedjeljak, 16. februara, ponovo izlaze na ulice.

Neformalne grupe i organizacije uputile su oštar poziv na okupljanje ispred Zemaljskog muzeja danas u 12 časova: “Dosta je okretanja glave!”

Šta su zahtjevi današnjeg protesta?

Organizatori, među kojima su neformalne grupe “Ne okreći glavu” i “Reci dosta”, uz podršku platforme @hocel.ta.promjena, iznijeli su listu zahtjeva:

-Objavite pune i potpune informacije o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimak kamere iz tramvaja u trenutku nesreće.

-Potpuno povucite sve stare tramvaje dok isti ne prođu ponovno servisiranje! Podatke o ispravnosti objavite javno.

-Ostavke svih odgovornih u nizu cijelog sistema javnog prijevoza.

-Izgradite kvalitetan, siguran prijevoz i obustavite privatizaciju javnog gradskog prevoza.

Podsjećanje na tragediju

Podsjećamo, 12. februara Sarajevo je potresla vijest o stravičnoj nesreći u kojoj je stari tramvaj, usljed (kako se sumnja) tehničkog kvara, usmrtio mladog studenta Akademije likovnih umjetnosti, Erdoana Morankića, dok se srednjoškolka Ella Jovanović i dalje bori za oporavak.

Iako je premijer Nihad Uk podnio ostavku, građani poručuju da to nije kraj. Na ulice su izlazili i u protekla dva dana.

Pozivi na masovnost

Sa društvenih mreža šire se poruke koje pozivaju na masovnost na protestima.

Upućen je poziv građanima, studentima i srednjoškolcima.

“Učenici srednjih škola pokažimo solidarnost I umjesto dan u klupama provedimo dan zajedno u borbi za pravdu”, navodi se između ostalog u pozivu na protest.