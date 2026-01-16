Tržište preplavljeno polovnim vozilima – da li slijedi pad cijena?

Mnogi potrošači su posljednjih godina odgađali kupovinu novog automobila zbog visokih cijena, ograničenog izbora i skupih kredita.

U posljednjih nekoliko godina nestašica vozila, rast cijena i visoki troškovi zaduživanja otežali su mnogim ljudima kupovinu novog ili rabljenog automobila. Srećom, automobilsko tržište se mijenja na načine koji bi mogli biti povoljni za one koji planiraju kupovinu vozila u narednih nekoliko mjeseci. Auto-stručnjaci iz kompanije Edmunds identificirali su pet trendova u kupovini automobila koje možete očekivati u 2026. godini te dali savjete kako ih iskoristiti da biste dobili najbolju moguću ponudu, piše AP.

Sve više potrošača mijenja rabljene automobile

Mnogi potrošači su posljednjih godina odgađali kupovinu novog automobila zbog visokih cijena, ograničenog izbora i skupih kredita. Ta odgođena kupovina rezultirala je manjom dostupnošću rabljenih vozila na tržištu. Međutim, tokom 2026. godine taj trend počinje slabiti. Sve veći broj potrošača konačno mijenja svoja rabljena vozila, što povećava ponudu i raznolikost na tržištu polovnih automobila.

Vrijednost vozila za zamjenu i dalje neuobičajeno visoka

– Jedna svijetla tačka za vlasnike koji su odgađali kupovinu jeste to što će vjerovatno ostvariti dobru vrijednost svog vozila pri zamjeni – kaže Ivan Drury, direktor za tržišne analize u Edmundsu. Prema transakcijskim podacima Edmundsa, vozila stara sedam godina koja su zamijenjena u 2025. godini prosječno su procijenjena na 14.400 dolara. To predstavlja rast od 72 posto u odnosu na 2019. godinu, kada su sedmogodišnja vozila vrijedila svega 8.400 dolara.

Tu vrijednost, savjetuju stručnjaci, možete iskoristiti kao pregovarački alat. Prije odlaska u autosalon, zatražite više procjena vrijednosti otkupa ili zamjene putem online alata za procjenu cijena i kod lokalnih trgovaca. Ako te iznose ponesete sa sobom, lakše ćete izbjeći preniske ponude i osigurati da dobijete punu vrijednost svog automobila. Više novca za stari automobil znači manji iznos koji trebate finansirati i niže mjesečne rate, što je posebno važno jer su cijene i dalje visoke.

Veliki rast ponude rabljenih električnih vozila

Leasing električnih vozila naglo je porastao 2023. godine, a ta vozila sada, po isteku leasing ugovora, ulaze na tržište rabljenih automobila. Rezultat je značajan porast broja rabljenih električnih vozila u prodaji tokom 2026. godine. Mnoga od njih imat će relativno malu kilometražu i znatne popuste u odnosu na nova električna vozila.

Za kupce koje zanimaju električna vozila, ali ih odbijaju visoke cijene novih modela, ovo je jedna od najboljih prilika u posljednjih nekoliko godina. Također se preporučuje razmatranje kupovine certificiranog rabljenog električnog vozila ako postoji zabrinutost oko dugotrajnosti. Certificirano rabljeno vozilo (CPO) prolazi detaljan pregled u ovlaštenom servisu ili kod prodavača i obično dolazi s produženom garancijom. S rastom ponude rabljenih električnih vozila, cijene postaju sve konkurentnije.