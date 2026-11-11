Potpisivanje ugovora za stipendije sa studentima iz reda boračke populacije u petak u Tuzli

Ministarstvo za boračka pitanja TK obavještava studente iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025/2026. godinu PO PONOVLJENO KONKURSU da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju obaviti dana 13.11.2026. godine (petak) u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra, Husinski rudar, Ul. Mije Keroševića Guje 3., Tuzla 75000 Tuzla, sa početkom u 13.00 sati.

Studenti su dužni prilikom potpisivanja ugovora dostaviti ličnu kartu na uvid.

Studenti koji u naznačenom terminu ne pristupe potpisivanju Ugovora, isključivo uz dostavljeni pismeni dokaz od nadležnog organa (npr: dokaz javne zdravstvene ustanove o bolesti, dokaz fakulteta o zakazanom terminu za polaganje ispita, itd), moći će naknadno pristupiti potpisivanju Ugovor o dodjeli stipendija.

Studenti koji nisu ranije priložili aktivan broj računa, dužni su isto dostaviti.