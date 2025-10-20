Prosječna plata u BiH raste

Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini nastavlja rasti i u julu ove godine iznosila je 1.601 KM, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Ipak, i pored nominalnog povećanja, zarade u BiH i dalje su znatno niže u poređenju sa susjednim zemljama – gotovo upola manje od prosjeka u Sloveniji.

Sindikalne organizacije upozoravaju da trenutni rast plata ne prati rast troškova života te da bi prosječna plata morala iznositi najmanje 2.000 maraka kako bi se ublažio odlazak radnika, posebno mladih, u zemlje Evropske unije.

U poređenju s prošlom godinom, prosječna plata u BiH porasla je za 213 KM – sa 1.388 KM u julu 2024. na 1.601 KM u julu 2025. godine. Na povećanje su djelimično uticali i viši iznosi minimalnih plata u oba entiteta. U Republici Srpskoj minimalac trenutno iznosi 900 KM, dok je u Federaciji BiH podignut na 1.000 KM. Ipak, to su i dalje najniži minimalci u regionu.

U Srbiji minimalna plata iznosi 1.078 KM, u Crnoj Gori 1.173 KM, u Hrvatskoj 1.467 KM, a u Sloveniji čak 1.760 KM. Kada se pogledaju prosječne zarade, razlike su još veće – dok u BiH prosječna plata iznosi 1.601 KM, u Srbiji je 1.821 KM, u Crnoj Gori 1.985 KM, u Hrvatskoj 2.810 KM, a u Sloveniji dostiže 3.114 KM.