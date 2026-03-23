Protest bh. prevoznika, policija ne dozvoljava blokade graničnih prelaza

Kako bi skrenuli pažnju na poslovne prepreke i tretman vozača u Evropskoj uniji, prevoznici iz Bosne i Hercegovine jutros su započeli djelomične blokade graničnih prelaza prema Hrvatskoj, ali je policija u više područja zabranila takvu vrstu protesta.

Blokadu teretnog saobraćaja na graničnim prelazima najavio je Konzorcij Logistika BiH, a glavni razlog tog za taj potez su pravila Evropske unije koja ograničavaju boravak bh. vozača u šengenskom prostoru na 90 dana unutar pola godine.

Međutim, policijske uprave Republike Srpske, Unsko-sanskog i Zapadnohercegovačkog kantona donijele su zabrane koje su spriječile provođenje akcije na nizu lokacija.

Na nekoliko graničnih prijelaza zabilježeno je prisustvo većeg broja teretnih vozila, pri čemu su kamioni bili parkirani uz kolovoz, a putnički saobraćaj se odvijao bez zastoja.

Glavni koordinator Konzorcijuma “Logistika BiH” Velibor Peulić najavio je za danas sastanak o daljim koracima nakon što im je zabranjena blokada granice.

“Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Jutros je policije bilo na sve strane. Nisam uključen u taj dio, ali sačekaćemo sastanak, pa vidjeti”, rekao je Peulić.

Pored rješavanja statusa u inostranstvu, prevoznici od domaćih institucija zahtijevaju ispunjenje 17 ranije usaglašenih tačaka, uključujući povrat dijela akciza na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport i fiskalno rasterećenje sektora, javlja BHRT.