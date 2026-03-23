U nedjelju počinje ljetno računanje vremena

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je Zakonom o računanju vremena propisano da ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unaprijed vrijeme u 2 sata, računati kao 3 sata.

U skladu s tim, iz Ministarstva obavještavaju javnost da ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 29.3.2026. godine, pomjeranjem za jedan sat unaprijed, na način da će se vrijeme u 2 sata, računati kao 3 sata.