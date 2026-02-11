Prema narodnom vjerovanju, prvo džemre “udara” 19. februara – najprije u zrak – i simbolično označava postepeno popuštanje zime i blagi rast temperatura.

Riječ džemre potiče iz turskog jezika, a u narodnom tumačenju označava topliji “udar” u prirodi koji dolazi u tri talasa. Na našim prostorima kaže se da džemre “pada” ili “puca”.

Prema predaji, džemre dolazi tri puta tokom hamsina, završnog dijela zime:

Prvo džemre pada u zrak – 19. februara

Drugo džemre pada u vodu – 26. februara

Treće džemre pada u zemlju – 5. marta

Vjeruje se da nakon prvog džemreta dolazi do primjetnijeg rasta temperature zraka, drugo “čuva” vodu od leda, dok treće simbolizira buđenje zemlje i početak ranih proljetnih radova.

Legenda kaže da kada “puknu” sva tri džemreta, priroda se vraća u puni život – pojavljuju se prvi pupoljci, a u baštama i šumarcima visibabe i ljubičice nagovještavaju proljeće.

Inače, u narednih 15 do 20 dana očekuje promjenjivo vrijeme uz povremenu pojavu padavina, ali bez nagovještaja ozbiljnog i dugotrajnog zahlađenja.