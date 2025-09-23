Raspisan konkurs za stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj 2025/2026. godini. Odluka o stipendiranju donesena je na osnovu člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija za nadarene učenike.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno ili lično na adresu:

Centralna pisarnica kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla.

Na koverti je potrebno naznačiti:

„Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona“

ili

„Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona“

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. septembra 2025. godine, nakon čega se prijave više neće uzimati u razmatranje.

Prijavne obrasce možete preuzeti na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.