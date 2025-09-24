Srijeda, 24 Septembra, 2025
Gradonačelnik Srebrenika potpisao ugovor o izgradnji novog rezervoara vodovodnog sistema „Ahmići – Pirage“

Potpisan ugovor o izgradnji novog rezervoara vodovodnog sistema „Ahmići – Pirage“

Grad Srebrenik nastavlja s ulaganjima u razvoj vodne infrastrukture s ciljem osiguranja stabilnog i kvalitetnog vodosnabdijevanja za sve građane.

Juče je potpisan ugovor između Grada Srebrenika i firme „Hidromont“ d.o.o. Srebrenik o izvođenju radova na izgradnji novog rezervoara vodovodnog sistema „Ahmići – Pirage“.

Vrijednost ugovora iznosi 225.596,67 KM sa uračunatim PDV-om, a realizacijom projekta stanovništvu će biti osigurani dodatni kapaciteti i pouzdaniji sistem vodosnabdijevanja.

Iz Gradske uprave poručuju da je razvoj i unapređenje vodne infrastrukture jedan od strateških prioriteta, te da će se ulaganja nastaviti na području cijele lokalne zajednice kako bi svi građani imali pristup sigurnoj i kvalitetnoj vodi.

