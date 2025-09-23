Kako građani BiH preživljavaju inflaciju: Sve je postalo luksuz, pa i kilogram mesa

„Većina ima nekoga vani i tako uspije. Cijene su katastrofalne – onima koji imaju 3-4 hiljade nije teško, ali onima sa 500-1000 maraka… nije nimalo lako“, kaže jedan sagovornik.

Svaki dan u domaćinstvima u BiH detaljno se planira šta će se ručati i koliko novca će nakon tog obroka ostati na raspolaganju. Mnogi teško finansijski izdrže cijeli mjesec jer je višegodišnji rast cijena doveo do kupovne nemoći građana. Sve je postalo luksuz – čak i kilogram mesa, pričaju brojni građani pri izlasku iz prodavnice.

Skuplje je sve – od hljeba pa do mlijeka. Stručnjaci koji prate troškove života navode da je jednoj osobi u BiH potrebno najmanje 1.260 KM mjesečno, i to bez stanarine. Četveročlanoj porodici potrebno je čak 4.292 marke. Danas je jedan obrok u restoranu srednje klase za dvije osobe oko 60 KM, javlja N1. Svođenje troškova samo na hranu postalo je osnovna metoda preživljavanja stanovnika BiH.

Govoreći o poskupljenjima, Asja Dupanović kaže da se ekonomska kriza sve više osjeti, pa i u uslužnim djelatnostima:

„Primjećujemo da ono što si nekada mogao kupiti za 100 KM, sada apsolutno ne možeš. Često se pitam kako ljudi žive… ne znam. Vlasnica sam kozmetičkog salona i vidljivo je da je postalo luksuz doći na tretman lica. To je nekada bilo sasvim normalno i uobičajeno, a sada se vidi da svi imamo manje posla“, kaže Dupanović.

Jer račune treba platiti, a gorivo natočiti. Režije su poseban teret, a uskoro počinje i sezona grijanja. Saliha Rokša iz humanitarne organizacije Pomozi.ba ističe zabrinjavajući trend među najugroženijima:

„Nažalost, imamo mnogo penzionera koji nam se obraćaju za pomoć da im platimo režije, vodu i struju… zatim lijekove koje, nažalost, ne pokriva zdravstveno osiguranje. Nekada su ti iznosi 30-50 KM, što je zaista poražavajuće. Minimalna penzija ne može im pokriti ni osnovne potrebe“, objašnjava ona.

Penzioneri redovno ističu da sebi mogu priuštiti pristojan ručak samo prvog dana nakon što prime penziju. Najveći broj njih finansijski zavisi od djece ili rodbine iz dijaspore.

Druga sagovornica dodaje: „Ispod 50 KM ne možete izaći iz prodavnice s najosnovnijim stvarima. Ljudi se snalaze jer imaju nekoga u inostranstvu ko radi. Penzionerima je najteže.“

Prema analizi magazina Forbes BiH, prosječna plata u Bosni i Hercegovini jeste u porastu, ali njen stvarni značaj slabi zbog stalne inflacije. Posljednje četiri godine obilježene su stalnim rastom cijena u trgovinama – uvijek naviše.

