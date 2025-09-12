Rusija najavila sjednicu Vijeća sigurnosti UN o BiH za 31. oktobar, uslijedile brojne reakcije

Nakon što je Rusija za kraj oktobra najavila sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini, upravo u mjesecu kada predsjedava tim tijelom, uslijedile su brojne političke reakcije. U Sarajevu to vide kao pokušaj Moskve da podrži politiku Milorada Dodika i ospori legitimitet međunarodnih institucija u BiH. U Banjaluci, s druge strane, poručuju da je pritisak na Republiku Srpsku politički motivisan, te da imaju pravo da traže podršku i saveznike na globalnoj sceni.

Nakon što je Rusija za kraj oktobra najavila sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini, upravo u mjesecu kada predsjedava tim tijelom, uslijedile su brojne političke reakcije. U Sarajevu to vide kao pokušaj Moskve da podrži politiku Milorada Dodika i ospori legitimitet međunarodnih institucija u BiH. U Banjaluci, s druge strane, poručuju da je pritisak na Republiku Srpsku politički motivisan, te da imaju pravo da traže podršku i saveznike na globalnoj sceni.

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov potvrdio je da će 31. oktobra biti održana sjednica Vijećasigurnosti Ujedinjenih nacija, posvećena situaciji u BiH. Tog dana se, inače, redovno odlučuje o produženju mandata misije EUFOR ALTHEA, kao i o izvještaju visokog predstavnika. Međutim, činjenica da Rusija idućeg mjeseca predsjedava Vijećem sigurnosti već izaziva zabrinutost u političkom vrhu BiH.

“Ovdje je očigledno riječ o koordiniranoj akciji ruske diplomatije, dok Dodik očajnički pokušava dobiti zaštitu Moskve, ne samo za sebe lično, već i za poteze koje povlači. Moja je namjera da budem na toj sjednici Vijeća sigurnosti i da, jednostavno, kažemo našu stranu cijele priče”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Stevandić: Mi znamo šta Lavrov misli o nama, bio sam na njegovom rođendanu

Predsjednik Narodne ksupštine RS pohvalio se dobrim odnosima s ruskim ministrom.

“Šta mislite kome je Lavrov poslao poruku? Ja mislim Šmitu. I onima koji stoje iza Šmita. Mi znamo šta Lavrov misli o nama. Bio je više puta u Banjaluci. Ja sam čak bio na jednom njegovom rođendanu. Nikad nije ništa ružno rekao ni o Bošnjacima ni o Hrvatima u BiH”, rekao je.

Očekuje se da će rasprava o Bosni i Hercegovini proteći u znaku pojačanih političkih tenzija, ali i mogućih diplomatskih sukoba između zapadnih članica i Rusije. Ključno je pitanje hoće li Moskva direktno podržati stavove vlasti u Republici Srpskoj i osporiti legitimitet međunarodnih institucija u BiH?

“Rusija, uz Kinu, kao stalna članica VS sa pravom veta, nije ni glasala za Šmita kao visokog predstavnika. Jasno je da će postaviti to pitanje u vrijeme kada predsjedava. A i do sada je stajala na strani RS”, rekao je Miloš Šolaja, profesor međunarodnih odnosa.

Da li će Rusija staviti veto na produženje mandata Eufora?

S druge strane, evropske i američke diplomate ranije su upozorile da neće tolerisati destabilizaciju prilika u zemlji, niti podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Za produženje mandata potrebno saglasnost svih članica. Praktično je moguće da daju veto na produženje mandata Eufora, kako je rekao Dodik da će tražiti, ali mislim da nikome u ovom trenutku ne treba ta vrsta vakuma”, rekao je Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije za BHT.

Sjednica Vijeća sigurnosti zakazana za kraj oktobra mogla bi postati još jedna u nizu međunarodnih debata o BiH, ali i test jedinstva ključnih aktera u zemlji. Dok se diplomatske poruke šalju iz Moskve, Vašingtona, Brisela i Sarajeva, politička scena u BiH ostaje duboko podijeljena i bez naznaka da bi stavovi mogli biti pomireni.