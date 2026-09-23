Konkurs za stipendije učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali neko od deficitarnih zanimanja

Na osnovu člana 13. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu, broj: 02/1-34-12262-2/26 od 12.05.2026. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili predavanjem lično na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ulica Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla, sa naznakom da se radi o prijavi na Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja.

Konkurs je objavljen 21.09.2026. godine.

Uslove konkursa možete pročitati ovdje