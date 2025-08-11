Utorak, 12 Augusta, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Tokom vikenda šest saobraćajnih nezgoda

By admin
0
60

POLICIJA – Tokom vikenda na putevima Grada Srebrenika dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica zadobila povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljenoo 120 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom 13.08.2025: u naseljima:
U naseljima : Fazanerija, Hrgovi Gornji, Krč, Ormanica, Radići, Vrela, Špionica, Špionica Centar, Špionica Gornja. Struje neće biti od 09:00-18:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se vedro i toplo vrijeme tokom cijelog dana. Temperature će rasti od 16°C ujutro do 33°C poslijepodne, uz umjeren vjetar do 7 m/s.

Prethodni članak
Svečano otvorena 48. manifestacija “OGUS”
Naredni članak
U BiH će i danas biti ekstremno vruće, temperature bi mogle dostići i 40 stepeni
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a