Servisne informacije: Tokom vikenda šest saobraćajnih nezgoda

POLICIJA – Tokom vikenda na putevima Grada Srebrenika dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica zadobila povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljenoo 120 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom 13.08.2025: u naseljima:

U naseljima : Fazanerija, Hrgovi Gornji, Krč, Ormanica, Radići, Vrela, Špionica, Špionica Centar, Špionica Gornja. Struje neće biti od 09:00-18:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se vedro i toplo vrijeme tokom cijelog dana. Temperature će rasti od 16°C ujutro do 33°C poslijepodne, uz umjeren vjetar do 7 m/s.