Svečano otvorena 48. manifestacija “OGUS”

Sinoć je na zidinama Starog grada Srebrenika otvorena najstarija i najznačajnija kulturna manifestacija “OGUS”, a traja će sve do 2. septembra, uz niz zanimljivih sadržaja, pod pokroviteljstvom Gradske uprave i gradonačelnika Adnana Bjelića koji je svečano otvorio manifestaciju.

Srebrenik će i ove godine otvoriti svoja vrata za umjetnike i ljubitelje umjetnosti u okviru 48. kulturne manifestacije “Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti”.

Prema riječima gradonačelnika Adnana Bjelića, koji je i predsjednik organizacionog odbora manifestacije, u bogatom programu će se naći raznovrsni sadržaji: promocije knjiga, pozorišne predstave, koncerti kao i sadržaji za najmlađu publiku.

U nestvarno lijepom i autentičnom ambijentu Starog grada večeras je upriličen koncert “MusicaBosnae”, predstava “Tvrtko, kralj bosanski” te prezentacija tradicionalnih jela udruženja “Diva”.

Tradicionalni sadržaj i ove manifestacije je i likovna kolonija u kojoj će ove godine boraviti deset slikara iz BIH i regije, čija će djela obogatiti fundus Galerije OGUS-a u kojem se nalazi skoro hiljadu vrijednih umjetničkih djela koja su nastajala u proteklim decenijama.