Sin Donalda Trampa sutra stiže u Banjaluku

Donald Tramp Mlađi, sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) dolazi u Banjaluku u utorak, 7. aprila.

Ova informacija potvrđena je za “Nezavisne novine” iz više izvora.

“Da, sutra dolazi u Banjaluku”, kazao je naš izvor, ne precizirajući detalje niti povod dolaska Trampa Mlađeg.

“Nemamo trenutno nikakve detalje, osim da je dolazak potvrđen”, rekao je drugi izvor.

Kako saznaju Nezavisne, u Banjaluci će sutra biti zatvoren veliki broj ulica i pojačane mjere bezbjednosti.

IZVOR:NEZAVISNE.COM