Gorivo u BiH dostiglo cijenu od 4 KM. Slijede dva scenarija: Šta ako primirje ne bude potpisano?

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko sedmica bilježe stalni rast.

Primjerice, na jednoj pumpi u Kotor Varošu u ponedjeljak, 6. aprila, dizel je dostigao 3,98 KM po litru, dok litar benzina iznosi 3,04 KM.

Za usporedbu, prije početka sukoba na Bliskom istoku, cijena dizela kretala se između 2,25 i 2,29 KM, a benzina od 2,25 do 2,32 KM.

Stručnjaci za energetiku upozoravaju da je trenutna situacija direktno povezana s rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Brent nafta porasla je za 1,4 posto na 110,60 dolara (192 KM), dok je američka sirova nafta skočila za 1,8 posto, na 113,60 dolara (197 KM), što je uslijedilo nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa napadima na iranska energetska postrojenja.

Predloženo primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi stupiti na snagu već danas, 6. aprila, i otvoriti Hormuški moreuz za promet nafte i plina. Prema izvorima upoznatim s prijedlozima, okvir za prekid neprijateljstava pripremio je Pakistan, a plan predviđa dvostepeni pristup: prvo bi bio uspostavljen trenutni prekid vatre, nakon čega bi uslijedilo postizanje sveobuhvatnog sporazuma.

Kakve cijene goriva možemo očekivati dalje?

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević za Radiosarajevo.ba je objasnio kakve cijene na benzinskim pumpama mogu očekivati bh. vozači ukoliko se danas potpiše ili ne potpiše navedeno primirje.

U slučaju da primirje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država bude potpisano, Bečarević smatra da bi tržište nafte moglo doživjeti stabilizaciju, što bi se u narednim danima moglo odraziti i na blago smanjenje cijena goriva u BiH…

“U slučaju potpisivanja primirja možemo očekivati određeni pad cijena Brent nafte po barelu na 90 američkih dolara i za očekivati je blagi pad cijena derivata na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini”, naglasio je Bečarević.

S druge strane, ukoliko primirje ne bude postignuto, cijene goriva u BiH bi mogle dodatno rasti i dostići rekordne cijene:

“U slučaju daljne eskalacije sukoba realno je očekivati da barel nafte bude u rasponu od 130 USD (225 KM) do 150 USD (260 KM). U ovom crnom scenariju derivati će još drastičnije porasti i možemo očekivati cijenu dizela na razini 4,30 KM do 4,50 KM, a benzina od 3,50 KM do 3,70 KM”, najavio je Bečarević.

Podsjetimo, u ranijem razgovoru za portal Radiosarajevo.ba, Bečarević je najavio skok cijena goriva na benzinskim pumpama, gdje će dizel dostići cijenu od 4 KM, što je danas i zabilježeno.

IZVOR:RADIOSARAJEVO.BA