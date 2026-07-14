Mljekari dali rok do 24. jula za isplatu poticaja, u suprotnom mogući protesti i blokade

Oko 200 proizvođača mlijeka okupilo se jučer na sastanku u Tuzli, zbog kašnjenja isplate poticaja s nivoa Federacije BiH. Iz Udruženja “Mljekari TK”, navode da su podršku dobili i od kolega farmera iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona te najavljuju buduće zajedničko djelovanje.

“Problem je devet mjeseci neisplaćenih poticaja, našli smo dovoljno razumijevanja i dali rok Federalnom ministarstvu poljoprivrede, da četvrti i prvi kvartal isplati do 24. jula”, rekao je Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja “Mljekara TK”.

Mogući mirni protesti, ali i blokade

Ukoliko se sredstva ne isplate do navedenog datuma, zaključcima sastanka definirano je da će se u ponedjeljak, 27. jula, farmeri iz tri kantona kojima još uvijek nisu isplaćeni poticaji, okupiti mirno ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu.

“Ovo nisu nikakve prijetnje, zajednički smo usaglasili i dalje korake. Ako dođe do mirnog okupljanja i ništa se ne riješi, sedam dana nakon toga ćemo blokirati saobraćajnice. Naknadno ćemo se dogovoriti u kojim dijelovima“, pojasnio je Glibanović, dodavši da isti rokovi važe i za kantonalna ministarstva.

Farmeri poručuju i kako ih ne interesuju opravdanja u vezi administrativnih procedura, odnosno kašnjenja u dostavljanju dokumentacije prema Federalnom ministarstvu, jer su prouzrokovane izmjenama i dopuna pravilnika i njihovim ne donošenjem na vrijeme.

“Mi ne želimo da se bavimo time. Ministarstvo je trebalo izaći u javnost da objasni razvoj situacije. Imamo informaciju iz Ministarstva finansija da je već duži period osigurano 36 miliona maraka za isplatu četvrtog i prvog kvartala. To znači da je jedina problematika bila u Federalnom ministarstvu poljoprivrede“, rekao je Glibanović.

Kašnjenja krajnje neozbiljna

Poručuju i kako su ovolika kašnjenja krajnje neozbiljna u vremenu kada je kompletnoj proizvodnji mlijeka nanesen veliki udarac. Otkupne cijene, ističu, ne prate rast inputa u proizvodnji, a iza njih je i historijski najskuplja sjetva.

Podsjećaju, da su u svoje traktore za vrijeme sjetve sipali dizel gorivo po cijeni od četiri marke za litar.

AGROKLUB.BA