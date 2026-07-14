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Wizz Air ukida popularnu liniju iz Tuzle: Loša vijest za bh. dijasporu

By admin
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Kompanija Wizz Air ukida avioliniju između Tuzle i Pariza, odnosno aerodroma Beauvais, prema pisanju portala Zamaaero.

Ova odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon što je linija uvedena u sklopu širenja ponude letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Wizz Air je u decembru 2025. godine ponovo uspostavio bazu u Tuzli, čime je započelo širenje mreže letova iz ovog grada. Postavljanjem baznog aviona putnicima iz Tuzle omogućene su linije prema nekoliko europskih destinacija, među kojima su bili KelnHamburgMaastricht i Malme.

U martu ove godine uvedena je i nova linija prema Parizu – Beauvais, a letovi između Tuzle i Pariza bili su dostupni tri puta sedmično.

Prema informacijama Zamaaera, posljednji let za Pariz planiran je za 29. august, nakon čega bi linija trebala biti ukinuta.

Pored linije za Pariz, Wizz Air bi ove zime trebao obustaviti i letove iz Tuzle prema švedskom Göteborgu.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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