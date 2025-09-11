Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku, zabrana ulaska u zemlju

Slovenije uvela je danas 11. septembra sankcije Miloradu Dodiku, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske.

Sankcijama je zabranjen ulazak Miloradu Dodiku.

Kao razlog za mjeru protiv Dodika navodi se opsežan odliv kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske i šire regije Zapadnog Balkana u Sloveniju.

Prema informacijama N1, vlada je na današnjoj sjednici potvrdila da će Slovenija izreći zabranu ulaska Dodika. Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova (MZEZ) Slovenije.

Vlada Slovenija raspravljala je o ovome prije dvije sedmice, ali ova tačka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.

Kako je pisao N1 Slovenija, prema nezvaničnim informacijama, inicijativu za uvođenje sankcija protiv Dodika slovenačkoj vladi dali su predstavnici nekoliko sigurnosnih agencija koji su već prethodnih godina otkrili veliki protok kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske u Sloveniju. U fokusu je bila i vila s bazenom u centru Portoroža koja je kupljena bez kredita.