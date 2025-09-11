Njemačka ambasada: Pozivamo sve u BiH da se distanciraju od ovakvog Dodika

Izjava koju je bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik dao u Moskvi 9. septembra 2025. godine, ponovo sadrži neprihvatljiva i uvredljiva historijska poređenja. Pozivamo sve u Bosni i Hercegovini da se distanciraju od ovog načina izražavanja gospodina Dodika i da na pristojan način sarađuju s međunarodnom zajednicom, poručili su danas iz Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini, reagirajuću na izjavu Dodika o visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu.

Podsjetimo, Dodik je nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovom iznio salvu uvreda na račun Schmidta.

Između ostalog je reako da se Schmidt došao svetiti Republic Srpskoj jer je, kako je rekao, ”poznati pratilac i obožavalac nacističkih struktura, prije svega pilota koji su bili po njima junaci Hitlerovog zrakoplovstva’’.

“Schmidt je jedan od viđenijih članova koji podržavaju to udruženje. Srbi su pretrpjeli ogromnu štetu od Nijemaca. Izgubili smo pola stanovništva u dva velika rata”, rekao je Dodik.

Iz Njemačke ambasade su podsjetili da je visokog predstavnika Schmidta nominovala Njemačka, a izabrao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, počevši od Rezolucije 1031 (1995).

“Kao konačni autoritet za donošenje obavezujućih odluka o potrebnim mjerama za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma njegova ovlaštenja proizilaze iz Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) i redovno ih je potvrđivalo Vijeće sigurnosti UN-a od 1998. godine, uključujući i Rezoluciju 1144. Ustavni sud Bosne i Hercegovine također je eksplicitno priznao ovlaštenja visokog predstavnika”, naglasili su iz Njemačke ambasade.