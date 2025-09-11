Zabranjen uvoz više od 40 tona banana u BiH, otkrivena povećana količina pesticida

Postupajući po rezultatima analize, inspektor je donio rješenje kojim je zabranjen uvoz te naloženo vraćanje ili uništavanje pošiljke u prisustvu i pod nadzorom nadležnog inspektora – saopćeno je iz Inspektorata.

Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske zabranila je uvoz dvije pošiljke banana, ukupne težine 40.500 kilograma, iz Kostarike, jer je tokom redovnog pregleda potvrđen povećan sadržaj pesticida, naveli su iz Inspektorata RS. Dodaju da je prilikom pregleda nadležni inspektor izvršio uzorkovanje za laboratorijsku analizu, nakon čega je utvrđeno prisustvo pesticida iznad vrijednosti propisanih Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani te hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

– Na osnovu rezultata analize inspektor je donio rješenje o zabrani uvoza i naložio vraćanje ili uništavanje pošiljke pod nadzorom nadležnog inspektora – dodaju iz Inspektorata, prenose Nezavisne novine.

Pojašnjavaju da najveći rizik kod voća i povrća predstavljaju nedozvoljene količine pesticida, mikotoksina i teških metala, te da su upravo to parametri koji se najstrožije kontrolišu.

– Svaku pošiljku voća iz uvoza mora pratiti uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti i certifikat koji izdaje ovlašteni organ zemlje izvoznice – naveli su iz Inspektorata.

Kako su dodali, inspektori provjeravaju da li pošiljku prati sva potrebna dokumentacija, vrše detaljan pregled te u skladu s procjenom rizika uzimaju uzorke za laboratorijsku analizu.