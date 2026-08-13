Stanje na putevima u BiH: Duge kolone vozila na graničnim prijelazima

Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, poručuju iz BIHAMK-a

– Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise – poručuju iz BIHAMK-a.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz umjerenu frekvenciju vozila.

Radovi na putu

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju).

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.