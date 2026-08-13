Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar U Dedićima

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira, 1 lice je lišeno slobode.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 81 pregled, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju požara na pomoćnom objektu – garaži u Dedićima. Požar lokalizovan i ugašen. Pored toga, imala je i 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoa koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava, bez vode su od 22:00 – 06:00 sati, svakog dana.