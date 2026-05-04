Studiraj u Japanu bez troškova – prilika za BiH studente

Ambasada Japana u BiH otvorila je konkurs za MEXT stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij u Japanu 2027. godine. Stipendija u potpunosti pokriva troškove školarine, povratne avionske karte i uključuje mjesečni džeparac..

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini otvorila je konkurs za stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2027. godinu, namijenjen studentima koji žele studirati na univerzitetima u Japanu.

Šta pokriva stipendija?

Stipendija u potpunosti pokriva troškove školarine, povratnu avionsku kartu, a studenti primaju i mjesečni džeparac.

Dostupni programi

Konkurs je otvoren za tri studijska programa:

Postdiplomski istraživački studij (master, doktorat ili istraživanje bez sticanja diplome)

Dodiplomski studij (bakalaureat)

Tehnološki koledž (stručna diploma i/ili bakalaureat)

– Od 1996. godine više od 50 studenata iz Bosne i Hercegovine boravilo je u Japanu i školovalo se u okviru MEXT stipendija, podsjećaju iz Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini.

Proces selekcije i rokovi

Testiranje za MEXT stipendiju za 2027. godinu, koje uključuje pismeni ispit i intervju, planirano je za juni i juli 2026. godine.

Svim zainteresovanim kandidatima bit će održan i informativni brifing uz prisustvo bivših stipendista. Brifing će se održati 11. maja 2026. godine u 16:00 sati u kabinetu za japanski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Franje Račkog 1), a bit će dostupan i putem Zoom platforme.

Rok za podnošenje prijava je 29. maj 2026. godine.

Detaljnije informacije o uslovima i načinu prijave dostupne su na zvaničnoj web stranici Ambasade Japana.