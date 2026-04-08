Sud BiH: Suđenje Mevlidu Jašareviću za prijetnje i pokušaj fizičkog napada u zatvoru

Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodnih riječi u Sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Mevlidu Jašareviću zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, odnosno prijetnji službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Jašarević je optužen da je u novembru i decembru 2024.godine, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Istočnom Sarajevu prijetio u dva navrata uposlenicima nakon što mu nije odobren, osnovano, pisani kontakt sa osobama sa kojima je zahtijevao. On se nalazi na izdržavanju kazne zatvora od 15 godina u ovom Zavodu.

Jednoj od službenica, prema pročitanoj optužnici, otvoreno je zaprijetio obrativši joj se riječima „da će kada mu se pruži prilika uzeti nož iz kuhinje i ući u njenu kancelariju“, aludirajući da će je fizički napasti i nanijeti joj povrede svjestan da na taj način ozbiljno prijeti da će upotrijebiti silu.

Druge prilike, tokom obavljanja razgovora sa drugim zatvorenikom u okviru procedure tretmana, kako se navodi, fizički je pokušao da nasrne na službenicu u čemu ga je spriječio zatvorenik Zavoda, a također je službenicama upućivao prijetnje „da će ukoliko se ne postupi po njegovim zahtjevima zažaliti navedene oštećene službenice i njihove porodice“, kao i psovke. Napad je, prema optužnici, zabilježen na video snimku Zavoda.

Prema optužnici, Jašarević je ove radnje poduzeo u namjeri i sa ciljem da spriječi i ometa obavljanje njihovih redovnih službenih radnji u toku provođenja procedure utvrđivanja izricanja mjere zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje mjere su mu tokom 2025.godine više puta izrečene.

U uvodnoj riječi Tužilaštvo je navelo da planira saslušati oštećene službenice i druge svjedoke, izvesti materijalne dokaze, te tokom dokaznog postupka i dokazati krivicu optuženog.

Jašarevićeva advokatica Alma Tabaković je istakla da nisu tačni činjenični navodi iz optuženice. Ona je navela da je optuženi pokušao prijaviti krivično djelo koje se dešava u Zavodu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) u čemu je onemogućen.

„Optuženi se pobunio zbog kršenja njegovih prava, ali upotrebom sile nije prijetio nikome“, kazala je Tabaković.

Ona je dodala da dokazi na kojim se temelji optužnica jeste video snimak, ali ne i audio snimak, te da će tokom postupka biti dokazano da nije počinio ovo krivično djelo.

Sudu se obratio i sam optuženi koji je naglasio da „ne dolazi iz normalnih okolnosti na Sud“, kao mu se preko dana zaključava krevet uprkos zdravstvenim problemima.

„Ja sam sad sedam mjeseci bio u izolaciji bez papira, bez rješenja“, rekao je Jašaravić.

On je kazao da Sud želi uvesti u neka dešavanja, te pojasnio da kad bi bio najbolji zatvorenik u historiji čovječanstva on nema mogućnost za skraćivanje kazne, kao i da mu motivaciju najviše pruža porodica.

Također je istakao da godinama pokušava pronaći oca svoje supruge, jer ga nikada nije upoznala, da pokušava prodati svoju ideju za umanjenje plastike pod nazivom „Zlatni čep“, kao i da nađe umjetničku galeriju koja bi izložila njegove slike.

Jašarević je naveo da je proveo određeno vrijeme u centralnom zatvoru, kao i u pritvorskoj jedinici Suda BiH gdje se korektno ponašao.

Istakao je da određeni članovi uprave Zavoda u kojem se trenutno nalazi „smatraju da mogu da rade šta hoće“.

Također je dodao i da ni na trenutak nije pomislio da službenicu „prstom takne“.

Jašarević je ranije pravosnažnom presudom Suda BiH osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD-a, na koju je 28. oktobra 2011. iz automatske puške ispalio oko 105 metaka, izgovarao prijetnje službenicima i teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu Ambasade.

Suđenje će biti nastavljeno 29. aprila saslušanjem oštećenih službenica Zavoda, javlja BIRN BiH.