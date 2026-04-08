Sutra sastanak: Tema – aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni

Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.

Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i Konzorcija „Logistika“, uz dodatno uključene predstavnike Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Granične policije Bosne i Hercegovine te Privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji su u sastav Radne grupe imenovani odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 23. marta 2026. godine.

Sastanak Radne grupe bit će održan u četvrtak, 9. aprila 2026. godine, u 12 sati u sarajevu.