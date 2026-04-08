Gradonačelnik Živinica i nekadašnji konzul BiH u Njemačkoj Began Muhić osuđen na šest mjeseci zatvora

Sud Bosne i Hercegovine je u srijedu, 8. aprila, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Began Muhić.

Muhić je osuđen na šest mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja u periodu dok je bio generalni konzul BiH u Štutgartu. Informacija je potvrđena za portal Radiosarajevo.ba.

Podsjetimo, optuženi se tereti da je u periodu od 6. januara 2019. do 31. marta 2023. godine počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), a sve u vezi sa članom 54. KZBiH.

Muhić je optužen da je, kao službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, obavljajući poslove generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, davao lažne podatke o svom prisustvu na poslu i redovnom radu.

Optužen je da je podnošenjem i odobravanjem lažnih obračuna o redovnom radu doveo u zabludu lica zadužena za finansije Generalnog konzulata koja su optuženom izvršila nezakonitu isplatu plata i drugih naknada i dnevnica, na koji način je za sebe pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 KM.

Began Muhić aktuelni je gradonačelnik Živinica (SDA).

