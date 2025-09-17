Srijeda, 17 Septembra, 2025
Sutra u Srebreniku “živa” zlatna vrpca u organizaciji Udruženja “Pipol”

U Srebreniku će se sutra (četvrtak) obilježiti Mjesec svjesnosti o malignim bolestima u dječijem dobu. Manifestacija „Zlatna vrpca“, koju organizuje Udruženje PIPOL, okupiće djecu, roditelje i predstavnike institucija, a poslaće se snažne poruke podrške oboljeloj djeci i njihovim porodicama, ali i sjećanja na mališane koji su prerano preminuli.
Manifestacija će se održati na Trgu Alije Izetbegovića, s početkom od 12:30 sati.
Građanke, građani, učenici i profesori osnovnih i srednjih škola s područja Grada Srebrenika, oblikovaće “živu” zlatnu vrpcu od žutih kišobrana, šaljući snažnu podršku solidarnosti, zajedništva i borbe protiv dječijeg raka.
Manifestacija se organizuje u okviru globalne kampanje “Zlatni septembar”, međunarodno priznatog mjeseca svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječijem dobu, a ove godine Grad Srebrenik će postati dio svjetske inicijative, kroz oblikovanje “žive” zlatne vrpce. Pozivaju se građani da prisustvuju i učrstvuju u ovoj manifestaciji. Bolest ne bira i može se desiti bilo kome. Iz tog razloga jе veoma važno razvijati svijest kod mladih.

Na području Tuzlanskog kantona svake godine od raka oboli između 12 i 16 djece.

